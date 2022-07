Newsletters

La ville d'Épinal a décidé d'ouvrir un appel d'offres pour recruter un directeur littéraire. Une décision que Stéphane Wieser, directeur de la Culture, expliquait à ActuaLitté voilà quelques semaines. Une action qui conduit la manifestation à se séparer de la directrice artistique, Stéphanie Nicot. Un collectif d'auteurs a souhaité apporter son soutien dans un texte ici proposé dans son intégralité.

Strasbourg devient la première ville française à assumer le label de capitale mondiale du livre, attribué par l'Unesco. La candidature de la cité européenne validée, une nouvelle phase démarre, avec une « montée en puissance » de la programmation jusqu'au mois d'avril 2024, qui marquera l'attribution effective du label.

Combattre la censure dictatoriale de Kim Jong-Un en Corée du Nord à grand renfort de clés USB remplies de livres numériques et autres médias censurés. Voilà ce que propose le projet Flash Drives for Freedom depuis février 2016. Avec un nombre croissant de points de collecte à travers le monde, le projet à l’initiative de la Human Right Foundation en est à plus de 110.000 supports échangés en date du mois de janvier dernier.

Un des réseaux sociaux les plus populaires, TikTok, lance son club de lecture numérique. Cette initiative fait suite au succès de #BookTok et ses 65 milliards de vues cumulées. C’est Jane Austen et son roman Persuasion (traduit en français par Jean-Yves Cotté) qui inaugura le TikTok Book Club, et sera l’objet de critiques dans l’espace nouvellement créé pour les passionnés de littérature de l'application. Chaque mois, un livre différent sera sous les projecteurs...

Mais aussi E.T.A. Hoffman, les droits d'auteur à la Scam, Renée Vivien...