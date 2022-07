Newsletters

La filière du livre a commencé depuis quelques années son introspection écologique, identifiant divers travers de son fonctionnement, avec, entre autres, la surproduction, la multiplication des flux aller et retour et un recul de la bibliodiversité concomitante à la concentration éditoriale. Mais les solutions sont encore méconnues, voire inconnues. Mobilis, pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, avec l'aide de l'Agence de la Transition écologique, se donne 3 ans pour mettre en œuvre des actions et en évaluer la portée.

L'institut d'études de marché CSA a réalisé, pour l'association Centre-ville en mouvement, le 7e baromètre du centre-ville et des commerces. Un outil qui évalue le regard des Français sur le cœur de ville, ses services, ses commerces, mais aussi leurs attentes en la matière. Il apparait que les bibliothèques et les librairies font largement rêver les personnes interrogées...

La bibliothèque de l'Université de l'État de Californie ne portera plus le nom d'Henry Miller Madden. Cet ancien bibliothécaire du campus de Fresno s'est révélé être un sympathisant nazi et un antisémite assumé, a révélé une enquête interne après l'étude de ses archives personnelles. Au vu des preuves accumulées, les 25 membres du conseil d’administration de l'institution ont voté, le mercredi 13 juillet, le changement de nom.

Né en 1931, Jean Spector nous a quittés paisiblement dans la nuit du 12 au 13 juillet, confirment les éditions du Tripode.

