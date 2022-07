Newsletters

Le marché du livre rare est en panique : pas d'inquiètude, les tribunaux s'en chargent... Arrestation et accusations devraient remettre de l'ordre dans un milieu qui a eu chaud.

La chaleur, encore et toujours, n'accable plus le FIBD : le financement de la manifestation serait finalement réglé, assure-t-on.

Alors, célébrons : One Piece fête ses 25 années, et l'anniversaire est de taille ! D'autant plus qu'en Chine, un pirate de mangas vient d'être condamné.

Mais attention : qui copie risque de payer cher une passion qu'il pensait privée. Un cas d'école nous tombe sur la tête, quand un lecteur explique s'être fait refusé la reproduction d'une case de bande dessinée. Ni cadre ni agrandissement, donc, au nom de la propriété intellectuelle !

