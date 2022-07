Newsletters

Publié ce 13 juillet en France par Talent Éditions (traduction d'Olivier Bougard et Anne Confuron), Les hommes de Poutine a demandé des mois d'enquête et d'entretiens à son autrice, la journaliste britannique Catherine Belton. Elle raconte comment Vladimir Poutine a mis à profit un cercle de contacts remontant à ses années au KGB pour accéder au pouvoir, et le conserver. Depuis sa parution, le livre fait l'objet de multiples procédures, intentées par des individus qui y sont cités, y compris en France.

L’apparition des NFT dans le monde artistique provoque quelques mouvements circonspects. Au point que le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique a mandaté Jean Martin, avocat à la Cour, pour une mission bien précise : évaluer ce que les jetons non fongibles impliqueraient, en regard du droit d’auteur. Et de confirmer que le domaine public devient alors une véritable manne…

Les vacanciers qui auront préféré le train, surtout quand ils auront écopé d’une grève, profiteront d’une exposition inédite. Gallimard jeunesse, éditeur d’Harry Potter, prend place dans cinq gares de France, jusqu’au 31 août. Et durant cette période, présentera une illustration des 10 Droits du Lecteur, édictés par Daniel Pennac. Une animation qui célèbre les 50 ans de la maison.

À Charleville-Mézières dans les Ardennes, le musée Arthur Rimbaud s’apprête a acquérir un portrait inédit du jeune poète. Réalisé par sa sœur, Isabelle Rimbaud, il représente l’auteur du Dormeur du val en train de jouer de la harpe abyssine en costume oriental.

Mais aussi le Prix Pierre Daix, librairie en SCOP, Harry Potter et Édimbourg...