En mai dernier, les Imaginales célébraient leur vingtième anniversaire… accompagné de nouvelles polémiques, et d’un festival off qui s’est tenu en marge, pour contester l’événement. Pour le directeur de la Culture de la ville d’Épinal, Stéphane Wieser, l’avenir passera par une clarification de l’événement, dans sa démarche autant que son fonctionnement. Pour ce faire, un appel d’offres concernant la direction artistique vient d’être publié.

Si les premiers signalements apparurent voilà plus d’un an, la décision d’agir contre Z-Library s’opéra plus récemment. Soucieux d’entamer un nouveau type de démarche juridique, le Syndicat national de l’édition a pris le temps de la réflexion. En découle une procédure portée contre la plateforme, poursuivant sa politique de lutte contre le piratage après « l’action fructueuse contre la Team AlexandriZ », nous explique Julien Chouraqui, directeur juridique.

Les éditions Talents hauts annoncent la parution, le 20 octobre prochain, du recueil de contes Brune-Feuille, Le prince se marie et autres contes inclusifs, une traduction d'un ouvrage collectif hongrois, Meseország mindenkié. Pris pour cible par le gouvernement homophobe de Viktor Orbán en Hongrie, l'ouvrage y avait rencontré un succès inattendu...

Entre 2019 et 2021, le marché du livre a connu au moins deux facteurs de fort bouleversement : d'une part, la crise sanitaire, qui a ralenti les échanges un temps avant de les accélérer ensuite, et d'autre part la mise en place du Pass Culture, particulièrement profitable pour le secteur. Le bilan de cette période permet quelques observations utiles à la librairie.

