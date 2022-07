Newsletters

La poésie tellurique d’un slameur, les phrases d’une écrivaine dont la langue ne possède pas le mot « écrire », ou encore un texte d’abord destiné aux seuls enfants de l'auteure : toutes ces singularités s’expriment au sein d’une maison d’édition québécoise tout aussi unique, Mémoires d’Encrier. Née en 2003, cette structure « du goût du monde » lancée par le poète Rodney Saint-Éloi, à présent accompagné par l’écrivaine Yara El-Ghadban, porte une ambition : donner la parole à ceux qui ne l’ont pas.

« On n’y vend pas simplement un bien de consommation, ce n’est pas un commerce comme les autres. » Roberto Saviano a connu une ovation, tenant ces propos en clôture de la 16e journée de formation qu’organisait la Scuola Librai Italiani. « Ce choix relève du militantisme : il vend quelque chose qui change notre manière de penser. »

Avant même qu'il ne soit question d'offre et de sélections, de conseils et d'accueil des libraires, une librairie est un espace, qu'il faut investir, rendre praticable, fonctionnel et unique. Les enjeux de cette étape indispensable et pourtant invisible de la constitution d'un point de vente du livre restent méconnus.

Le 26 mai 2011 était instaurée une législation qui déjouerait les plans machiavéliques d’Amazon : l’Assemblée adoptait une loi portant sur le prix des livres numériques, calquée sur celle de 81. Ainsi, l’éditeur fixe un prix de vente, unique et imposé à tous les revendeurs. Les géants américains perdaient toute possibilité de dumping et de pratiques anticoncurrentielles. Personne ne s’imaginait que l’administration française les encouragerait à violer la loi…

