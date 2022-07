Newsletters

La revalorisation des salaires des libraires a été présentée comme l'un des quatre dossiers prioritaires du Syndicat de la librairie française auprès de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, au cours des Rencontres nationales de la librairie. Qu'un syndicat patronal réclame une hausse des salaires peut étonner, et d'autant plus en s'adressant à la ministre de la Culture. Retour sur cette demande un peu particulière du SLF.

Le livre numérique en France a retrouvé un rythme de croisière en 2021, après une année 2020 explosive. Passant de 13,5 % de croissance à 3,6 %, le marché s’est relativement stabilisé — les mesures sanitaires liées à la pandémie auront fortement joué. Mais le piratage d’ebooks, lui, ne connaît ni Covid ni repos : voici l’édition française contrainte à une nouvelle croisade anti-pirates.

Le départ concomitant de l’animateur historique qui officiait sur France 5 et celui de la star de 9 h sur France Inter avait mis la puce à l’oreille. Télérama lève tous les doutes : à la rentrée, François Busnel continuera de produire l’émission, et Augustin Trapenard l’animera. La Grande Librairie, nouvelle génération ?

Le Pass Culture, inspiré d'un système mis en place par l'ex-Premier ministre italien Matteo Renzi, a été généralisé en 2021, et étendu aux classes de 4e en janvier 2022. Objectif : améliorer l'accès aux activités culturelles pour les plus jeunes. Concernant le livre, le dispositif semblerait tenir ses promesses. Selon une nouvelle étude des équipes du Pass, celui-ci est un véritable vecteur d’intensification et de diversification des pratiques littéraires.

Mais aussi un marché du livre plus sain, l'occasion en librairie, une loi anti concentration...