De nombreux indicateurs l'annonçaient, mais le Syndicat national de l'édition le confirme dans son rapport annuel : l'année 2021 a porté une croissance des ventes de livres inattendue, aboutissant à une hausse du chiffre d'affaires global du secteur très importante. Les pertes de 2020 sont compensées, et même au-delà.

Mercredi 6 juillet se tiendra la dernière émission de La Grande Librairie animée par François Busnel. Le rendez-vous littéraire lancé en 2008 continuera cependant, et, si le présentateur ne sera plus devant la caméra, il restera à la production via sa société Rosebud. À présent, le réalisateur de Seule la terre est éternelle souhaite se dégager du temps pour des projets de réalisations, de documentaire, de film et même de série.

Comme le veut la tradition, le rapport statistique annuel du Syndicat national de l'édition (SNE), publié à l'occasion de son assemblée générale, fait un point sur la situation du livre numérique. Ce dernier n'a pas, à l'inverse du format imprimé, connu des ventes hors norme en 2021.

En Algérie, la gendarmerie a annoncé la destruction de 81 exemplaires du Coran, jugés « LGBT » en raison de leurs couleurs rappelant le drapeau arc-en-ciel, symbole de la diversité sexuelle et des droits des personnes LGBTQ+. Rappelons que le pays prohibe toujours les relations homosexuelles, qui peuvent valoir jusqu'à 2 ans de prison, assortis d'une amende.

