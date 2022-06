Newsletters

L'inflation, galopante, touche tous les secteurs d'activité ; et le monde de la culture n'est pas épargné. La Charte, association de défense des droits des auteurs et illustrateurs jeunesse, alerte sur la paupérisation des auteurs et autrices. Elle appelle la chaîne du livre à se mobiliser pour lutter contre cette précarité dans une tribune.

Les bibliophiles sont toujours à la recherche d’innovations livresques. Dernière née, Lizia de son petit nom pourrait révolutionner les séances de lecture. Imaginé par deux étudiants bretons, ce petit accessoire de lecture trois en un 100 % tourangeau a déjà séduit de nombreux utilisateurs de la plateforme de financement participatif Ulule.

Après trois jours de garde à vue, le journaliste Alex Jordanov a finalement été libéré, le vendredi 24 juin dernier. Il avait été interpellé, avec plusieurs policiers, suite à une plainte du service de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) remontant à 2020. La publication d’une enquête, Les guerres de l'ombre de la DGSI (Nouveau Monde Éditions), où le journaliste faisait témoigner des agents, avait visiblement tendu le service de contre-espionnage.

Si la traduction est la langue de l’Europe, selon le mot d’Umberto Eco, comment les traducteurs vivent-ils leur métier ? Entre mai et juillet 2021, le Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL) a monté une grande enquête. 27 structures ont répondu, au nom de quelque 10.000 professionnels. Une cartographie globale, qui apporte de nombreux questionnements.

Mais aussi le développement de la lecture, un tiers-lieu salué, des lettres aux enchères...