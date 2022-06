Newsletters

Depuis plusieurs semaines, les acteurs culturels de la région Auvergne–Rhône-Alpes protestent contre les coupes budgétaires décidées par l'administration de Laurent Wauquiez (Les Républicains). Plusieurs festivals littéraires dénoncent nommément le président de la région, dont Lectures sous l'arbre (du 13 au 20 août 2022), qui attribue la disparition de sa subvention à un règlement de « comptes personnels ».

La maison d’édition bruxelloise Versant Sud n’en revenait pas : le ministère de la Justice l’a sommée de se conformer à la loi sur les publications à destination de la jeunesse commercialisées en France. La loi de 1949 s’applique en effet aux structures éditoriales, dès lors qu’elles proposent leurs ouvrages dans l’Hexagone. Et comme nul n’est censé ignorer la loi, la sanction menaçait : pilon et amende…

Au Zimbabwe, un mandat d'arrêt a été émis contre l'autrice Tsitsi Dangarembga ce 27 juin, jour du prononcé de son procès pour incitation à la violence et séparatisme. Depuis le 13 juin, elle est à Berlin, auprès de sa famille : la cour de Harare a décidé le renvoi de la décision au 4 août prochain.

Publiée en France par les éditions Milan, traduite en plus de vingt langues, la collection « Les Goûters philo » compte une cinquantaine d'ouvrages destinés à la jeunesse. En Turquie, pays où les titres sont le plus plébiscités après la France, les autorités viennent de déclarer sept « Goûters philo » interdits aux moins de 18 ans. D'après cette décision, les livres menaceraient « la spiritualité de l'enfant et son développement ».

