Au détour d’un CSE, la direction des librairies Gibert Joseph a lancé une petite bombe. Un sujet qui ne figurait pas à l’ordre du jour, mais dans les points divers : les murs des librairies parisiennes sont vendus. L’information pourrait ne concerner qu’indirectement le devenir des librairies : les actifs immobiliers n’appartiennent pas à l’entreprise qui pilote l’activité. Mais l’imbrication des deux est telle que de multiples questions se posent.

En avril 2019 sortait un livre-choc au cœur de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), Les guerres de l'ombre de la DGSI (Nouveau Monde Éditions), écrit par le journaliste d’investigation Alex Jordanov. Après avoir été auditionné une première fois en 2020, suite à une plainte du service de renseignement français, l’auteur a de nouveau affaire à la police : ce 22 juin, il a été placé en garde à vue et son domicile, perquisitionné. Avec lui, plusieurs policiers soupçonnés d’avoir fourni des informations au reporter de guerre ont également été interpelés.

Un collectif rassemblant plus de 350 acteurs du monde universitaire et culturel dénonce, dans une tribune, les mesures récemment mises en place par une réforme à la Bibliothèque nationale de France. Les conditions de communication des documents, notamment, font l'objet de vives critiques, tout comme les moyens humains et financiers accordés à l'établissement pour assurer ses missions.

La fouille de textes et de données faisait partie des points du droit d'auteur moderne abordés par la directive européenne de 2019. Au grand dam des éditeurs, des exceptions ont été introduites en vue de ces fouilles, utiles notamment dans le domaine de la recherche et du développement des intelligences artificielles. Un décret vient compléter le code de la propriété intellectuelle français, pour préciser les contours de ces exceptions.

