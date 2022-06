Newsletters

L'avocat et écrivain Emmanuel Pierrat, fondateur du Cabinet Pierrat et Associés, lequel compte de nombreux auteurs parmi ses clients, avait quitté la présidence du PEN Club français sous des accusations relatives à sa gestion de l'organisation. PEN International vient de le démettre de ses fonctions de président du Comité des Écrivains pour la Paix, en raison d'un « comportement inapproprié ». L'intéressé dénonce des « enjeux de pouvoir ».

21 années de bons et loyaux services, mais pour la Fnac du centre commercial Italie 2, située dans le XIIIe arrondissement de Paris, c’est surtout la fin de partie. La direction de l’enseigne justifie cette fermeture en dénonçant les conditions du bail qui lui étaient présentées. Une centaine d’emplois subiront cette fin d’aventure — tous redirigés vers d’autres établissements Fnac de Paris…

Le grand éditeur japonais de shōnen Shueisha a lancé une enquête sur sa plateforme de lecture de mangas en ligne, Manga Plus. Si le questionnaire vise à améliorer son service, certaines propositions peuvent surprendre. Les utilisateurs sont en effet invités à avouer s'ils utilisent des sites pirates, et, si oui, à quelle fréquence et pour quels contenus...

La loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs permet notamment aux communes, groupements de communes et collectivités d'aider certaines librairies par le versement de subventions. Un décret est venu préciser la démarche nécessaire à l'obtention de ces subventions.

