À la une

Depuis 2014, l'artiste écossaise Katie Paterson a lancé un projet peu commun, et c'est un euphémisme : la Future Library. Le concept : façonner une collection de cent titres rédigés par autant d'auteurs, et ce au rythme d'un par an, pour une publication générale en... 2114. Huit auteurs ont déjà rendu une œuvre pour les générations futures, en commençant par Margaret Atwood qui avait inauguré l'entreprise. Pour entreposer les manuscrits, une salle dédiée a été construite.