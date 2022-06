Newsletters

L’association des Éditeurs associés a été créée en 2004 par un groupe d’éditeurs ayant en commun une vision qualitative et farouchement indépendante du métier d’éditeur, afin de promouvoir collectivement leurs catalogues respectifs. Cette mutualisation se traduit par des actions organisées en librairie, en bibliothèque ou sur des salons. Le point commun de ces propositions est de se construire à partir de et avec le livre et la lecture, en s’adressant autant au grand public qu’aux professionnels.

Vivendi possède plus de la moitié du capital de Lagardère, la messe est dite : la perspective d’un contrôle exclusif se profile, bien que le passage devant l’Autorité de la concurrence européenne restera crucial. Or, la notification de cette opération n’est pas réservée à la Commission : elle intervient sur plusieurs territoires, dont le Maroc. Qui vient d’opposer un veto provisoire.

Les épreuves du baccalauréat 2022 se poursuivent, avec les épreuves anticipées de français, organisées ce jeudi 16 juin 2022. Les élèves de première ont planché sur différents sujets, pour l'examen général, technologique et professionnel (brevet des métiers d'art). Cette année, on note une présence plus affirmée des autrices dans les sujets.

Des nouveautés, des échanges, des remontées et des chutes : le classement des meilleures ventes est tout en mouvements pour cette nouvelle semaine. Le cinquième tome du manga Kaiju n° 8 par Naoya Matsumoto s’offre la première place en vendant 21.588 tomes, suivi par le cross-over que l’on n'attendait plus, Fortnite x Marvel : La guerre Zero (17.552 ex.), à retrouver chez Panini comics.

Mais aussi Pascal Mériaux, le Prix de l'Instant, les effectifs dans l'édition...