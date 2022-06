Newsletters

Difficile de ne pas y lire une corrélation. Tout juste Isabelle Saporta est-elle nommée à la direction des éditions Fayard, remplaçant Sophie de Closets partie en mars dernier, qu'intervient la nouvelle : Virginie Grimaldi quitte la maison. Précédemment directrice littéraire de structure, revendiquant de faire sortir la maison de l’image qu’elle dégageait, la nouvelle PDG provoquerait un petit séisme ?

L'escalade se poursuit aux États-Unis, où la censure et les tentatives de retrait d'ouvrages sont devenues le quotidien des bibliothécaires dans de nombreux États. Un groupuscule intégriste lance ainsi une nauséabonde opération, intitulée « Hide the Pride », qui appelle à emprunter tous les ouvrages abordant des thématiques liées à la sexualité ou au genre, pour les faire disparaitre des établissements de lecture publique et, bien sûr, « protéger les enfants ».

En partenariat avec Edistat, ActuaLitté propose, chaque mois, l'émission Onde et chiffres, qui décrypte l'économie du livre. Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les lecteurs se montrent plus curieux et cherchent à mieux connaître le pays et les principes de la politique de Vladimir Poutine. Dès la deuxième semaine de guerre, les ventes de livres sur ce sujet ont commencé à refléter ce besoin de comprendre, et la demande d’ouvrages en lien avec l’actualité s’est accrue.

Persuasion, le dernier roman de Jane Austen, publié de manière posthume en 1817, fait l'objet d'une nouvelle adaptation audiovisuelle, cette fois prise en charge et diffusée par Netflix à partir du 15 juillet 2022. Une bande-annonce vient d'être diffusée par le service de streaming.