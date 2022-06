Newsletters

Sous le titre limpide Bibliothèque publique, Clément Abbey propose un documentaire tourné au sein de la Bibliothèque publique d'information de Paris. Un lieu où il a posé sa caméra, pour tenter de saisir et de rendre compte de son ambiance si particulière. Il a répondu à nos questions sur son travail, l'esprit du lieu et de ses usagers.

Les dirigeants, incluant l’ancien grand patron Jeff Bezos, mettraient le géant du cybercommerce en danger, en trompant leurs actionnaires. C’est là le fond d’une plainte déposée par l’un d’entre eux, qui dénonce le comportement anticoncurrentiel autant que la gestion douteuse des données biométriques. Le tout causant des dommages importants, que le tribunal fédéral de Washington évaluera.

Le Livre de Leinster (The Book of Leinster) est certainement l’un des plus précieux trésors détenus par le Trinity College de Dublin, – héritier de la première Université de Dublin fondée en 1311 par le pape Clément V. En outre, ce manuscrit en parchemin du XIIe siècle constitue une merveille d'archive pour l'Irlande. Objet fragile, un travail de réhabilitation et de numérisation est devenu nécessaire et la Bank of America soutiendra ces projets.

Covid, fermeture des librairies, distanciel via Zoom et autres Google Meet : les maisons d'édition avaient dû faire face à des éléments déchainés pour la promotion de leurs ouvrages entre 2020 et 2021. Cette année, avec un goût de revanche, Robert Laffont a vu grand pour la rentrée littéraire : des retrouvailles entre écrivains, éditeurs, libraires et journalistes sous le signe du voyage. Et trois titres, très différents, qui seront proposés.

Mais aussi Shirley Jackson, Stanislaw Lem, des livres accessibles...