À travers une série de dossiers thématiques, le journal ActuaLitté propose de découvrir les extraits d’une sélection d’œuvres soutenues par le Centre national du livre. Bande dessinée, romans, livres jeunesse, essais, littérature étrangère, poésie ou encore théâtre et Beaux livres, autant d’occasion de plonger dans ces textes, par des biais inattendus.

Au mois de mai, un sondage avait été lancé à travers l’ensemble du Royaume-Uni par le Women’s Prize for Fiction. Il visait à encourager davantage d’hommes à lire des romans d’autrices. Et si l'on ne présente plus la dystopie de Margaret Atwood, La servante écarlate (traduction de Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont), cette dernière se hisse à la première place du classement des 10 lectures indispensables pour les hommes, écrites par des femmes.

Le philosophe et écrivain suisse Alexandre Jollien, récemment aperçu à l'affiche du film Presque avec Bernard Campan, fait l'objet d'une enquête ouverte en juin 2021 par le Parquet de Paris, pour soupçons d'agression et d'exhibition sexuelle. Les faits se seraient déroulés en 2015, selon un ancien stagiaire de la maison d'édition Les Arènes, auteur de la plainte. Le philosophe conteste les faits.

Aux Philippines, une manifestation pacifique d'agriculteurs s'estimant spoliés par le gouvernement, dans la province de Tarlac, le 9 juin dernier, a dégénéré lorsqu'une vingtaine de policiers armés ont procédé à des interpellations violentes. Près de 90 personnes ont été arrêtées, avec, parmi elles, plusieurs artistes et écrivains.

