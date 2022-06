Newsletters

Première tentative, avortée, début 2000. Puis en 2020, le patron des éditions Humanoïdes Associés, Fabrice Giger avec l’éditeur et journaliste, Vincent Bernière, décident de relancer la magazine culte de la SF, Métal Hurlant. Près de 14.000 préventes plus tard, sortait le 29 septembre, le premier numéro du magazine, nouvelle mouture, réunissant une équipe de rédacteurs et d’artistes pour une nouvelle aventure. À l’occasion de la sortie du 3e numéro, l’un des fondateurs du périodique et son rédacteur en chef historique, Jean-Pierre Dionnet, nous raconte...

Depuis 2015, la plateforme BDfugue.com, extension en ligne du réseau de librairies, réfléchissait âprement aux modalités d’un programme de fidélité. Un exercice complexe, nécessitant de s’accorder avec la législation encadrant la vente de livres — le fameux prix unique — et la volatilité des internautes. Mais à l’époque des Bitcoin et autres cryptomonnaies, l’idée a jailli : des Bulles, garanties sans spéculation ni risque financier.

La fondatrice de la maison ukrainienne Editions Anetta en a fait état ce 16 mai, mais l’information a eu du mal à remonter. Pourtant, l’écrivain italien Erri de Luca, accompagné d’un ami entrepreneur, a décidé de s’engager en faveur des victimes de la guerre. Pour la seconde fois, cet ardent pacifiste a pris la route, pour apporter, par lui-même, des articles pour bébé et autres éléments devenus introuvables.

Cette année, l'édition du Salon du livre de Turin se termine sur un record : celui de 168.000 visiteurs (grâce aussi au pic atteint samedi). Voici le bilan d'une nouvelle édition extraordinaire, en vue de la prochaine, qui se déroulera à nouveau au Lingotto entre le 18 et le 22 mai 2023.

Mais aussi le livre ininflammable, l'ONU et l'Iran, des romans qui changent le monde...