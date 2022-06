Newsletters

Dans moins d'une semaine, le premier tour des élections législatives donnera un aperçu de la composition de l'Assemblée nationale pour les cinq ans à venir. Une initiative, lancée par plusieurs militants et syndicalistes, entend engager, grâce à une Charte démocratique, un processus constituant dans tout le pays. Statut des artistes-auteurs, culture, service public : les revendications, nombreuses, serviront de socle commun à cette force politique constituante.

Au Maroc, l'homosexualité reste punie pénalement, et la société est encore très loin d'accepter la liberté sexuelle et de genre. L'annonce du ministère de la Culture marocain d'interdire le livre Mémoires d’une lesbienne, de Fatima Zahra Amzkar, au sein du Salon international de l’Édition et du livre (SIEL) de Rabat, en est une nouvelle illustration.

Sam et Adam Morris, copropriétaires de la librairie Your Brother's Bookstore, avaient beaucoup de mal à garder le secret : au cours des rénovations qui ont précédé l'ouverture de la boutique, en 2021, ils ont mis au jour une trappe, dissimulée dans le sol de l'établissement, à Evansville (Indiana). Celle-ci vient de révéler ce qu'elle cachait...

Le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France a été le théâtre d'une assemblée générale des personnels sous haute surveillance, le jeudi 2 juin dernier. En grève depuis plusieurs semaines pour protester contre de nouvelles conditions de communication et obtenir plus de moyens, des agents et des lecteurs se sont vus escorter par les forces de l'ordre.

Mais aussi une maison d'édition interdite, les rémunérations d'auteur, Patti Smith...