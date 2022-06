À la une

PODCAST – « C’était un traquenard », reconnaît avec le sourire Denis Bajram, en évoquant le projet monté par l’éditrice des éditions Kana autour de Goldorak. « Un piège dans lequel Xavier Dorison est tombé, pour notre plus grand plaisir. » Paru en octobre 2021, la bande dessinée reprenait l’univers de Gô Nagai, le créateur, pour plonger dix années après l’ultime épisode de la série. Et voici que la Maison de la Culture d’Amiens accueille une exposition consacrée au célèbre exosquelette, et son pilote, Actarus.