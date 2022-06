Newsletters

Tout juste âgé d’un an et bien accueilli par les bénéficiaires, le Pass Culture cherche à étendre son influence en référençant un maximum d’expériences culturelles. D’abord essentiellement tourné vers les librairies, pour le livre, le dispositif s’adresse désormais aux bibliothécaires, en témoigne la présence d’un stand aux couleurs du Pass au congrès de l’Association des Bibliothécaires de France.

Les romans reprennent la tête du classement des meilleures ventes de la semaine. Noa, dernier opus de saga 9 de Marc Levy chez Robert Laffont se place en tête avec 25.101 exemplaires vendus. Virginie Grimaldi occupe quant à elle les deuxième et troisième positions avec Il nous restera ça (18.658 ex.) et la version poche des Possibles (17.247 ex.).

Après deux années à expérimenter avec ses librairies éphémères, les éditions Zulma se lancent dans la grande aventure de la librairie en dur. À Veules les Roses, en Seine Maritime, dans un bâtiment qui appartient à la mairie, la maison s'installe désormais à l'année dans un écrin de lecture et de verdure qui mêle ouvrages de leur cru, sélection fine et objets du monde.

Six prix ont été décernés, ce jeudi 2 juin, dans le cadre du concours #ChouettesToilettes de l'Association des Bibliothécaires de France. Le parti pris de la légèreté ne doit pas masquer l'importance d'un petit coin essentiel des établissements, nous explique Viriginie Delrue, membre du jury du concours.

Mais aussi un Prix des Collégiens, la plateforme Yoto, les chefs d'oeuvre de la BnF...