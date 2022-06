Newsletters

Quelque chose d'inédit se produit sur la scène italienne : non seulement la bande dessinée devient de plus en plus populaire, mais surtout, pas uniquement auprès d'un jeune public. Pour cette raison, et bien d'autres, La Revue dessinée, le trimestriel français qui passe au crible l’actualité, en format BD, débarque en Italie : elle s’appellera Revue dessinée Italia et sera la première revue de journalisme dessiné à paraître dans le Bel Paese.

Du 2 au 4 juin se tiendra le Congrès de l’Association des Bibliothécaires de France (ABF). Depuis plusieurs années, cet organisme et l’association Lire et Faire Lire collaborent, devenant partenaires au long cours. Avec le soutien du ministère de la Culture, les deux structures ont développé une Charte commune, faisant état des enjeux et objectifs autour de la lecture pour les jeunes publics.

La 12e librairie Decitre annonçait son ouverture pour le mois de uin 2022 dans le centre ville de Bezons (Nord-Est de Paris) au 30 rue Simone Veil. Située à côté de la mairie, elle proposera sur 300m² une large offre de livres en romans, polars, BD, mangas, scolaire, histoire et loisirs.

Crunchyroll passe encore un niveau supérieur en réunissant manga et anime sous sa marque. Le label Kazé, qui comprend l'édition de manga, de DVD et de Blu-ray, va ainsi devenir Crunchyroll afin d’offrir au consommateur une expérience globale et unique.

