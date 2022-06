Newsletters

Photographe mondialement connu pour ses portraits en noir et blanc d'« anonymes », affichés en très grand format dans les villes, JR a systématisé sa démarche avec la création d'un collectif, Inside Out Project. Ce dernier œuvre à valoriser les communautés et un message positif dans l'espace public : en Seine-Maritime, la lecture, ceux et celles qui la pratiquent seront exposés sur les plages...

Les Editions Gallimard annoncent la création prochaine de Scribes, un nouveau label de littérature. Dirigé par Clément Ribes et diffusé par le CDE, Scribes publiera majoritairement de la fiction étrangère et française à raison de dix titres par an, en privilégiant des textes aux forts partis-pris stylistiques. Premier titre, Au moins nous aurons vu la nuit, du primo-romancier belge Alexandre Valassidis, sera publié le 25 août 2022.

Né en 1943 à Rome, l'écrivain allemand Friedrich Christian Delius est mort, ce lundi 30 mai, à l'âge de 79 ans, a indiqué la maison d'édition Rowohlt. Lauréat du Georg Büchner Prize, la plus prestigieuse des récompenses littéraires outre-Rhin, il avait vu plusieurs de ses livres traduits en français, notamment aux éditions Fayard.

La nouvelle édition des Passerelles d'Europe, résidence littéraire fluviale qui accueille des auteurs à bord d'une péniche pendant un mois, aura lieu du 10 juin au 6 juillet. Le départ de la péniche s'effectuera de Namur vendredi 10 juin, pour revenir à Namur le jeudi 7 juillet. Et entre temps, un fameux parcours d'escales toutes littéraires.

Mais aussi le Musée Tomi Ungerer, la Ville Kujoyama, la paix intérieure...