Ce 31 mai débuteront les 14es rencontres interprofessionnelles du livre, au Québec, avec cette fois un prisme sur l’édition jeunesse. Quelque 200 personnes sont attendues, pour une programmation balayant de nombreux sujets. Katherine Fafard, directrice générale de l’Association des Libraires du Québec (ALQ), organise cet événement. Et ne cache pas son plaisir de voir combien le secteur de la librairie, justement, se porte très bien dans la Belle Province.

Ce 1er janvier 2022, Winnie-the-Pooh d'A.A. Milne, premier livre contant les aventures d'un certain Winnie l'Ourson, entrait dans le domaine public aux États-Unis, près d'un siècle après sa première parution, en 1926. Il n'aura fallu que quelques mois à la société de production londonienne Jagged Edge Productions pour s'emparer du personnage, et le placer au cœur d'un film... d'horreur.

Depuis le 12 mai, le musée de Cluny a rouvert ses portes, avec une approche résolument modernisée – les comptes sociaux le démontrent amplement. Mais derrière une communication Moyen Âge Nouvelle Génération, se cachent bien des trésors : les tapisseries de La Dame à la licorne, de toute évidence, ainsi que des manuscrits pour le moins sublimes. Visite guidée de ces trésors.

Manga créé en 1966 par Tatsuo Yoshida, Speed Racer, ou Mach Go Go Go, a connu de beaux jours grâce à son adaptation en anime, à la fin des années 1960. Les Wachowski, en 2008, avaient fait l'étalage de tout leur amour pour la licence, dans un film coloré et débridé. Au tour de J.J. Abrams de se lancer dans la course, avec une série prévue avec Warner Bros. Television.

