Depuis 2020, suivant une tendance déjà bien installée en matière d'usages numériques, Amazon ouvrait une section de sa plateforme anglophone réservée aux clubs de lecture. Essentiellement créés par des amateurs et clients d'Amazon, ces clubs en accueillent un autre, Sarah Selects, géré par Sarah Gelman, directrice éditoriale de la section livres de la multinationale.

Connemara (Actes Sud) a logiquement attiré l'attention médiatique, nouveau roman de Nicolas Mathieu, récompensé en 2018 par le Prix Goncourt pour Leurs enfants après eux. Il a aussi suscité l'intérêt d'une société de production basée à Épinal, Supermouche, qui s'est engagé dans une adaptation cinématographique de l'ouvrage.

Eva Ionesco faisait l'actualité en février avec un formidable récit de ces 11 ans, Les enfants de la nuit, entre désoeuvrement, danger et quête de tendresse, quand Simon Liberati reviendra en août avec un nouveau roman, Performance. Deux livres parus et à paraître chez Grasset. Mais une triste affaire vient perturber ces deux informations purement éditoriales : l'auteure d'Innocence a été condamnée pour violences sur son mari, Simon Liberati.

Le paradoxe n’amuse personne : d’un côté, le prix de l’essence augmente, de l’autre le gazole baisse en France. Depuis quelques semaines, le tarif est passé au-delà des 2,5 €, indique l’AFP pour ce dernier – devenant plus cher que l’essence. Et pourtant, ces derniers jours, cette dernière semble faire la course, quand l’autre se rétracte. Conséquence : plus personne ne sait sur quel pied danser…

