Pouvez-vous citer, en moins de quelques secondes, trois créatrices et autrices de bande dessinée ? À moins que cela ne soit votre sujet de prédilection, l'exercice n'est pas si simple. En cause : le manque flagrant de sources et d'archives relatives à ces femmes créatrices. Pour y remédier, le collectif Les Bréchoises a rassemblé, dans une exposition, des dizaines d'heures d'entretiens et de recherches universitaires, pour donner enfin aux autrices l'histoire et l'honneur qu'elles méritent.

Illibérale comme le souhaite son président Alexandre Loukachenko, la Biélorussie l'est un peu plus depuis le 19 mai et l'interdiction officielle de la vente de 1984 de George Orwell par les libraires du pays. L'ordonnance du gouvernement préoccupe plusieurs organisations internationales du livre, tout comme l'arrestation de deux éditeurs au sein de leur librairie.

Les éditions çà et là, spécialisées dans l'édition en langue française de bandes dessinées d'auteurs et autrices de pays étrangers, ouvrent Ginosko, label dédié à la bande dessinée documentaire. Ce nouveau label accueillera des œuvres dans le domaine de la science et des sciences humaines. La première parution sera disponible en septembre de cette année : Gravité Express, publiée en 2012 par l'auteur sud-coréen, Jo Jin-ho. S'ensuivront les trois autres titres de la série du sud-coréen, dont les parutions sont déjà programmées pour 2023 et 2024.

Malgré quelques tentatives — parfois honorables — de studios français, la production audiovisuelle en matière de super-héros reste dominée par les États-Unis, avec Disney/Marvel et Warner/DC en tête. L'agent Florent Lamy a créé Imagineers Studio pour propulser des super-héros français et européens sur les écrans, en commençant par ceux de Jean-Yves Mitton, Mikros, L'Archer blanc ou encore Epsilon...

