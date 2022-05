Newsletters

Depuis l'agression russe du territoire ukrainien, la guerre se déroule dans les villes et les campagnes, armes à la main, mais aussi sur les réseaux sociaux et d'autres terrains de l'information. L'Ukraine a dévoilé il y a quelques jours un plan visant à censurer, dans les bibliothèques du pays, les ouvrages russes s'opposant « à l'indépendance de l'Ukraine », assimilés à une forme de « propagande ».

Unis à l'occasion des élections législatives, les différents partis de gauche, du Parti socialiste à la France insoumise, en passant par le Parti communiste et le Pôle écologiste, se sont entendus autour d'un programme commun. Celui-ci offre une place non négligeable aux propositions culturelles, reprenant des idées déjà exprimées lors de la campagne présidentielle.

Dans une Sala Azzura pleine et émue, Annie Ernaux a été accueillie au Salon du Livre de Turin pour recevoir le prestigieux prix littéraire international Mondello (qui compte parmi ses lauréats au moins une douzaine de prix Nobel) et parler d’inégalités, d’école, de femmes, et de littérature…

Le marché éditorial italien, au cours des quatre premiers mois de l'année 2022, était au coeur d'une rencontre. L’AIE (Associazione Italiana Editore) profitait ainsi du Salon du livre de Turin pour exposer un panorama de l'industrie. L’occasion de parler des principaux problèmes au coeur de l’édition du Bel Paese – et, apparemment, les solutions pourraient venir de France…

