Le Haut Conseil international de la Langue française et de la Francophonie en appelle à Emmanuel Macron pour qu’il agisse fermement contre l’adoption par les institutions européennes de l’anglais comme “langue commune”. Langue de collaboration et de travail, elle représenterait « une dérive doublement inadmissible : elle est contraire aux traités qui régissent la politique linguistique de l’ U.E, donc illégale, et absurde après le départ du Royaume-Uni (Brexit) ».

Les aides financières à l'Ukraine, en provenance des États-Unis comme de l'Union européenne, sont essentiellement tournées vers les dépenses militaires, devant les postes humanitaires et le soutien financier. Pour apporter une aide spécifique à l'édition scientifique et à l'écosystème de la recherche, un appel à la solidarité est lancé.

Créé en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Dans l’objectif de partager le goût des livres, des bénévoles de plus de cinquante ans interviennent dans divers organismes dédiés à l’accueil collectif des enfants, auprès de petits groupes, de 0 à 12 ans. Pour soutenir son ambition de favoriser la lecture pour tous, notamment dans les petites classes, l'initiative lance un appel à l'engagement de nouvelles structures pour accueillir ces séances de partage autour des textes.

Mark Ruffalo, alias Hulk dans l'univers cinématographique Marvel, accueille une camarade de jeu. La série She-Hulk, diffusée sur Disney+, présente aux spectateurs Jennifer Walters, avocate avec des pouvoirs aussi spectaculaires que contraignants...

