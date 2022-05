Newsletters

Sur le réseau social Twitter, l'écrivain ukrainien Andreï Kourkov a fait état de la disparition du « poète devenu soldat » ukrainien Ilia Chernilevsky lors de combats contre l'armée russe. Il rejoint d'autres hommes et femmes de lettres victimes du conflit qui se joue dans le pays.

Comprendre les dynamiques culturelles du pays, et aider les citoyens à appréhender les activités sur le territoire français : tels sont les objectifs du nouvel Atlas Culture, carte interactive développée par le ministère de la Culture. 71.600 lieux, sites, équipements culturels, et prochainement festivals, illustrent l’extraordinaire richesse et la variété de l’offre dans les régions françaises.

Prises dans la tempête médiatique et judiciaire, les éditions Dupuis ont annoncé suspendre la pré-publication du Héros Sans Emploi, sous contrainte du tribunal de Bruxelles qui a statué en référé ce lundi. En mars dernier, Dupuis dévoilait le retour de Gaston Lagaffe, quasi 25 ans après la disparition de son créateur, André Franquin. Mais rapidement, la fille de l’auteur, Isabelle Franquin, s’interposait : une saisie de la justice qui faisait valoir son droit moral dans la procédure.

Le Graal dans l’édition, c’est d’être publié dans une maison d’édition respectable ni à compte d’auteur, encore moins sur Amazon. Certes, ils sont légions à voir leur manuscrit refusé, et par paresse souvent, ou par urgence, se précipitent tels les figurants de la littérature. Ils ne risquent pas pour la plupart d’en devenir les acteurs. Il faut choisir. Quant au Graal, on finit par l’oublier, on veut tout, le beurre, l’argent du beurre, la fermière et sa ferme.

