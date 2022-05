Newsletters

4 éditeurs, 5 rencontres, 8 romans, 250 libraires. Sur le papier, voilà du best-seller qui s'annonce : Le Tripode s’allie pour cette rentrée littéraire avec Le Bruit du Monde, Le Passage et Philippe Rey pour organiser des petits déjeuners de présentation dans toute la France. Le premier de ces cinq rendez-vous se déroule à Paris, ce lundi 16 mai, où 80 libraires sont attendus. « Un beau moment d’édition », assurent les quatre partenaires.

En 2018, une étude de l'ONG WWF avait jeté un pavé dans la mare de l'édition française de livres jeunesse : les impressions à l'étranger, et notamment en Asie, alourdissaient le bilan carbone de ce secteur de l'industrie. Casterman faisait partie des éditeurs qui imprimaient le plus de l'autre côté du globe, avec 693 titres venus d'Asie entre 2006 et 2016, soit un peu plus de 20 % de sa production. Depuis, une loi RSE est passée par là, ainsi qu'une certaine prise de conscience...

Afin de participer aux débats au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'IFLA, Fédération internationale des associations de bibliothécaires, a mené un sondage auprès de ses membres pour évaluer et qualifier les rapports avec le droit d'auteur pendant la pandémie. Rapports loin d'être sereins...

En Iran, le couple d'auteurs et de traducteurs Keyvan Mohtadi et Anisha Asadollahi a été arrêté le 9 mai dernier à leur domicile, sans qu'aucun fait de ne leur soit véritablement reproché. Déjà arrêtés et emprisonnés pour de courtes durées par le passé, Mohtadi et Asadollahi seraient visés par le pouvoir pour leur activité de militants pour les droits humains.

