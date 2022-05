Newsletters

En marge du Prix Maison de la Presse, remis ce mardi 10 mai au siège de la SGDL, crise du papier et difficultés dans l'édition sont sur toutes les lèvres. Sophie de Baer, lauréate, et Constance Trapenard, son éditrice, se réjouissent des retombées de la récompense sur l'avenir des Ailes Collées. Toutefois, Olivier Pascal, directeur des Maisons de la Presse, estime que l'augmentation du coût des matières premières reste une vraie préoccupation.

OCLC, une organisation à but non lucratif qui s'applique à mutualiser et développer les technologies pour les bibliothèques, a travaillé avec le moteur de recherche Google pour offrir un peu plus de visibilité aux collections des établissements de lecture publique. Avec l'aide du catalogue mondial partagé WorldCat, les internautes auront un accès plus rapide aux ressources de leur bibliothèque de proximité.

L'invasion de l'Ukraine par les troupes russes a déclenché un conflit armé au coeur de l'Europe, mais aussi une guerre culturelle aux effets délétères. Si la Russie a enclenché depuis plusieurs semaines des mesures cherchant à « effacer » l'Ukraine et une partie de son histoire des mémoires, le ministère de la Culture ukrainien met désormais en oeuvre un plan visant certains discours jugés propagandistes des collections des bibliothèques.

En acquérant Educlever, Editis se dote d’une société pionnière en France sur les marchés de l'éducation et de la formation numérique à destination des apprenants, des enseignants et des formateurs. Reconnue comme l’une des 500 pépites françaises de l’intelligence artificielle par France Digitale, Educlever compte parmi ses services les plateformes de soutien scolaire Maxicours et Enseigno, la plateforme de formation en français Orthodidacte, et la certification Le Robert.

Mais aussi les webtoons en Europe, le Bac 2022, un camion bibliothèque...