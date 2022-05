Newsletters

La librairie Comptoir du Rêve et l’École Internationale du Manga et de l’Animation s’associent pour créer le Festival international du Manga à Toulouse. C’est la ville rose tout entière qui se mettra à l’heure du manga francophone à travers des expositions, des rencontres ou encore des dédicaces les 20 et 21 mai prochain.

Parmi les stands d’éditeurs, comme à chaque édition, le salon de Paris, devenu festival, offre une tribune aux littératures nationales. À côté d’un pavillon grec et ukrainien, s’est installé le stand hongrois. Entre agrégation de maisons et uniformité, sous la bannière de la langue de Sandor Marai. L’occasion pour l’écrivaine Eszter T. Molnar de nous présenter son premier roman traduit en français chez Actes Sud, Teréz, ou la mémoire du corps, mais également d’évoquer la littérature hongroise contemporaine avec Zoltán Jeney, qui a monté l’emplacement.

Les mots écoanxiété, glottophobie, NFT, tiers-lieu et woke font leur entrée dans l’édition 2023 du Petit Robert de la langue française, en librairie à compter de ce 12 mai. Riche de plus de 100.000 mots et expressions finement décrits sous un angle avant tout linguistique (étymologie, prononciation, registres de langue, analogies, citations littéraires...), il se veut un outil précieux pour comprendre le monde, mais aussi pour le dire ou l’écrire avec précision.

Aux Pays-Bas, une nouvelle offre d'abonnement proposera aux lecteurs et auditeurs un catalogue de livres numériques, audio et podcasts, pour 12,99 € par mois. Fluister, qui signifie « Murmure » en néerlandais, est une création de l'industrie de l'édition néerlandaise elle-même, qui espère ainsi pouvoir mieux exploiter les données recueillies tout en maîtrisant plus largement les conditions commerciales.

