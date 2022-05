Newsletters

Ecrivaine française d'origine vietnamienne, la romancière, nouvelliste et critique littéraire Linda Lê est morte ce lundi 9 mai, à l'âge de 58 ans. Son départ, annoncé par son éditeur Stock à l'AFP, est lié à une longue maladie. Malgré sa présence discrète dans le paysage littéraire, elle laisse derrière de nombreux romans, maintes fois primés.

Pas un jour ne se passe, aux États-Unis, sans une rocambolesque histoire de censure d'ouvrages dans un cadre scolaire. Dans le Dakota du Sud, au centre du pays, le district scolaire de Rapid City a jugé que cinq titres, dont des romans de Bernardine Evaristo, Dave Eggers et une BD d'Alison Bechdel, étaient inappropriés pour des élèves de 12th grade (équivalent de la terminale). Sentence : la destruction pure et simple.

Publié en 1897, le troisième roman de Joseph Conrad, aura connu au cours de la dernière décade quelques aménagements. Son titre, plus spécifiquement, contient cet abominable N-word, comme pudiquement évoqué outre-Atlantique : The Nigger of the “Narcissus”, il fut rebaptisé en 2009 par son éditeur américain. Et la maison française Autrement a décidé d’emboîter le pas à ce changement… qui en réalité n’en est pas un.

Le dessinateur américain George Pérez est décédé à l'âge de 67 ans d'un cancer du pancréas. Figurant parmi les illustrateurs et scénaristes de comics américains les plus respectés des années 1980, il a notamment participé au retour en grâce du personnage Wonder Woman. George Pérez avait annoncé prendre sa retraite en 2019 en raison de problèmes de santé.

