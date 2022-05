Newsletters

Au-delà des pertes humaines, l'Ukraine, attaquée depuis plus de 2 mois, encaisse également de nombreuses destructions de lieux et de monuments historiques. Les bibliothèques ne sortiront pas indemnes du conflit, et constituent malheureusement des cibles de choix, en raison de leurs caractères culturel et historique.

Durant l'époque victorienne, en Angleterre, une couleur faisait de véritables ravages : le vert émeraude. Ce beau vert, inspiré par la pierre précieuse, tapissait les robes, les papiers peints, les aliments, et même... les livres. Une couleur si belle qu'elle en devenait dangereuse : aujourd'hui, de nombreux livres sont déclarés toxiques à cause de ce pigment, puisqu'il est en réalité un savant mélange de potassium, de cuivre et... d'arsenic.

Quand les grands couturiers ne les placent pas au centre de leurs défilés, les figures d'Instagram ou de TikTok en font des accessoires de choix : il s'agit bien sûr des livres. Mais pas n'importe lesquels. Le New York Times fait état de l'existence d'un mystérieux — ou d'une mystérieuse — styliste de livres, chargé de sélectionner les ouvrages avec lesquels il sera bon de s'exhiber...

Au sein de la librairie Krazy Kat, à Bordeaux, les responsables du rayon manga ne savaient plus quoi faire de leurs nombreux arrivages. La solution fut toute trouvée : Manga Kat, librairie spécialisée, ouvrira ses portes le 6 mai prochain. Ce nouvel espace offrira un lieu dédié aux nombreux passionnés comme aux lecteurs plus occasionnels.

Mais aussi le décès d'une autrice, la censure, Félix DéLIRE...