Aux États-Unis, il arrive régulièrement que les juges sanctionnent de sentences originales les coupables. Peu après son inauguration dans le sud de la Floride, Alexander Jerich a dégradé une fresque piétonne aux couleurs LGBTQI+, en faisant des dérapages. Des traces de pneux bien malvenues : en attendant le verdict, le juge Scott Suskauer, l'a condamné à rédiger un essai de 25 pages sur la fusillade d'Orlando, survenue dans une boîte de nuit LGBT.

Le salon Japan Expo a confirmé son retour, avec des dates arrêtées du 14 au 17 juillet prochain. Le parc des expositions de Paris Nord Villepinte accueillera la 21e édition de la manifestation, à l'origine prévue en 2021, mais finalement décalée d'une année.

Le géant finno-suédois Stora Enso s'apprête à céder quatre de ses cinq papeteries. Une décision qui inquiète les acteurs de l'industrie de l'édition, craignant une aggravation de la crise du papier qui s'étale depuis des mois à présent. Un porte-parole de Stora Enso a expliqué que l'industrie papetière n'était « pas un domaine de croissance stratégique pour le groupe ».

Le neuvième art belge perd une nouvelle icône. Dans un communiqué diffusé par ses enfants, nous apprenons le décès de Nina Amiel, qui a fondé et tenu la librairie The Skull, à Bruxelles. Née le 5 octobre 1937 à El-Jadida au Maroc, elle s’est éteinte à l’âge de 84 ans, le 25 avril 2022 à Saint-Gilles en Belgique. La librairie est aujourd’hui reprise par ses fils, Éric et Frank Coune.

