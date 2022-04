Newsletters

Voici, les urnes ont parlé et les citoyens avec elles, dans une chorale à l’unisson. Espérons-le, car cette newsletter porte de belles nouvelles et des messages d’espoirs. Beaucoup viennent d’Italie, en cet étrange week-end d’élection présidentielle, clairsemé de visites au Festival du livre de Paris pour celles et ceux qui firent le déplacement.

Ce week-end, nous parlons de tank à recouvrir de livres blanchis pour célébrer la lutte pacifiste et la fin de la guerre. Nous racontons également le chant des restaurants qui eurent Uber Eats pour chef d’orchestre dans une quête d’harmonie entre littérature et gastronomie.

Et puis, cet improbable musée réunissant des couvertures anciennes d’éditions aussi originales que rares. Sans oublier notre mille-feuille du samedi, toujours aussi varié.

Voilà, bon lundi matin, la gueule de bois ça passe. Bonnes lectures.