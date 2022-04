Newsletters

Née en 1992, Hadia Armaghan a grandi à Mazâr-e Charîf, une grande ville du nord de l'Afghanistan. La découverte de la poésie arabe, et notamment persane, est une révélation, et elle ne tarde pas à écrire elle-même des poèmes, s'inspirant d'une tradition séculaire. Réfugiée en Allemagne et de passage au festival Le Livre à Metz, elle a évoqué ce précieux héritage...

La présence prochaine du groupe Média Participations comme nouvel investisseur de Deezer avait de quoi étonner. Ce serait méconnaître l’ADN de l’entreprise que de s’arrêter à ce premier sentiment. Julien Papelier, directeur général adjoint — responsable du pôle audiovisuel et de la transformation numérique, entre autres — revient avec nous sur cet engagement. Et les multiples projets qui en découleront.

Pour dissimuler les chiffres d’accidents du travail, la firme américaine a trouvé une fameuse astuce, dévoile le Financial Times. Son programme Amazon Community Together, qui prend en charge les salariés blessés, servirait d’impressionnante couverture. Et ce faisant, masquerait le nombre réel de blessures graves dans les entrepôts.

Le dispositif d’aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques a été confié au Centre national du livre par le ministère de la culture en 2021 pour les années 2021 et 2022 avec un budget global alloué de 10 millions €. En vue de la prochaine session d’examen, les bibliothèques sont invitées à déposer leur dossier en ligne jusqu’au 31 mai 2022.

