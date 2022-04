Newsletters

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, permet à l'extrême droite d'atteindre, pour la troisième fois dans l'histoire de la Ve Rébublique, le second tour des présidentielles. Les cinq années du quinquennat Macron, couplées à l'abstention et la réticence des électeurs de gauche, font grimper les chances de la candidate. Du côté des professionnels de la culture, des auteurs et des bibliothécaires s'inquiètent de la menace frontiste.

Quatre inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche ont rendu un rapport à la ministre de la Culture entièrement consacré aux bénévoles des bibliothèques territoriales françaises. Cette importante force de travail devrait être mieux encadrée et formée, indique leur rapport.

Il était une fois... Un écrivain en pleine création. Et pas n'importe lequel : chacun des joueurs de Scriptor, le nouveau jeu de société de La Fabrique du Livre et du théâtre l'Entr'Acte, devient un auteur à part entière. Prévue pour juin 2022, cette nouvelle activité ludique pour petits et grands ambitionne d'activer la fibre créatrice présente en chacun de nous.

La première « bibliothèque fantôme » des États-Unis a officiellement ouvert ses portes. C'est en tout cas ce qu'affirme la Bibliothèque publique du comté de Jefferson (JCPL), dans le Colorado. Pour accéder au bâtiment vidé de ses employés, il suffit d'une carte de bibliothèque et d'un code. Un nouveau type de service qui se veut « express », et souhaite répondre aux nouvelles pratiques de libre service et d'automatisation, de plus en plus fréquent dans le domaine commercial.

Mais aussi la pénurie de papier, Lygia Fagundes Telles, Moby-Dick au Havre...