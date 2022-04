Newsletters

La première règle du Fight Club est : on ne parle pas du Fight Club. Il en va de même avec les œuvres de JRR Tolkien, dont les héritiers souhaitent interdir strictement que l'on s'en inspire pour des oeuvres dérivées. Voire, horribile auditu, s’en emparer pour produire des fanfictions. Maintenant qu’un site officiel est proposé, la position s’affirme avec plus de force. Et fait enrager les internautes.

Anatole Latuile, personnage créé par Olivier Muller, Anne Didier et Clément Devaux, enchaine les gaffes dans une quinzaine d'albums parus aux éditions Bayard. Après une série animée, le cinéma verra bientôt débarquer ce sympathique ébouriffé. Jean-André Yerles (Demain tout commence, La cage dorée) et Jonathan Barré (La Folle Histoire de Max et Léon, Les Vedettes) planchent sur le scénario.

Avec Nouvelles têtes, ActuaLitté vous ouvre les portes de l’édition jeunesse en Suisse. L’épisode 4 de cette série de podcasts est consacré à la graphiste et illustratrice de bande-dessinée Marie-Morgane Adatte, dite MarieMo. Son premier album jeunesse Les Mains glacées illustre les engagements de la maison d’édition Antipodes.

La Librairie Galerie des Éditions Imbernon fête ses 20 ans cette année : 20 ans étant l’âge de tous les projets, la fondatrice, Katia Imbernon annonce… qu’elle prend sa retraite. Et passe le relais à Alexandre Sap. « La vie est belle et passe vite, heureusement que parfois nous savons nous en rappeler », indique l’ancienne propriétaire dans un message.

Mais aussi le meurtre d'un auteur, l'OPA de Bolloré, une nouvelle résidence d'artistes...