Newsletters

La directive européenne 2019/882, relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, relèvera considérablement les exigences en matière d’accessibilité applicables aux livres numériques. Et ce, afin de permettre à plus de personnes atteintes de handicaps d'en profiter. La France se prépare à répondre à ces exigences d'ici la date butoir du 28 juin 2025, avec, notamment l'ouverture d'un portail national de l'édition accessible.

Calvi, Philippe Vallancien de son vrai nom, est décédé ce lundi 11 avril à l'âge de 83 ans. Passé par le Journal du Dimanche, Le Monde, France Soir ou encore le Figaro Magazine, il laisse derrière lui de nombreux croquis, caricatures, livres, ainsi qu'une série de bandes dessinées autour d'Astrobald, petit extra-terrestre créé pour France Soir.

Prolongeant le travail d’enquête mené avec Réseau Carel en 2013, le ministère de la Culture évalue l’offre numérique à travers les établissements de lecture publique. Deux axes ont guidé l’analyse : d’un côté, disposer d’informations sur l’offre dans les municipalités, les intercommunalités et les départements. De l’autre, parvenir à évaluer l’impact de la crise sanitaire sur les usages et prêts numériques.

Aux États-Unis, l'État du Maryland renonce finalement à réguler et encadrer légalement le prêt numérique en bibliothèque. Une loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, protégeait les bibliothèques face aux tarifications abusives des éditeurs, en installant des garde-fous. Mais la justice a bloqué l'application de la loi, et le procureur général de l'État n'ira pas plus loin dans la procédure.

Mais aussi l'OPA de Vivendi, de nouvelles aides à la librairie, les archivistes et l'engagement...