Newsletters

Ce week-end se déroulait le festival Le Livre à Metz, avec trois journées placées sous la thématique Même pas peur. Après cette période de crise sanitaire qui a favorisé angoisses et repli sur soi, une envie anime tout organisateur de manifestation : revenir à des temps joyeux, audacieux, s’ouvrir à nouveau aux autres, au monde.

Retrouvez notre dossier complet, interviews, prix, reportage.

Ce 10 avril, autre événement, l’annonce des deux candidats retenus pour le second tour de la présidentielle. Difficile à manquer, de toute évidence.

Deux femmes, deux regards : Julia Korbik et Claire Marin ont répondu à nos questions. Où il est question d’écriture, de féminisme et de place dans la société.

Excellentes lectures.