Les derniers jours avant le premier tour de l'élection présidentielle seront cruciaux, avec une certaine part d'indécis au sein de l'électorat. Yannick Jadot, le candidat écologiste, qui avait fourni un programme culturel parmi les plus détaillés, précise encore quelques mesures auprès de l'Association des bibliothécaires de France (ABF), laquelle a interrogé tous les prétendants à l'Élysée...

Le réalisateur, scénariste et producteur américain James Gray (La nuit nous appartient, Two Lovers, Ad Astra...) écrira et réalisera une série entièrement consacrée à l'écrivain Norman Mailer (1923-2007). Celle-ci s'appuiera sur la biographie signée par J. Michael Lennon en 2013, intitulée Norman Mailer: A Double Life (Simon & Schuster, non traduit en français).

Avec Elden Ring, les développeurs de FromSoftware, associés à l'éditeur Bandai-Namco, ont rencontré un public nombreux, attiré par l'expertise du studio, certes, mais aussi par la participation de G.R.R. Martin, recruté pour l'écriture. Visiblement convaincu, l'éditeur Bandai-Namco a sollicité, d'une manière pas très subtile, l'écrivain américain de SF Brandon Sanderson...

La créatrice d'Harry Potter semble aujourd'hui plus connue pour des accusations de transphobie que pour l'univers magique qu'elle a imaginé en 1990. Sur Twitter, J.K. Rowling a encore une fois fait l'objet d'une polémique : dans un clip musical de l'activiste trans Faye Fadem, connue sous le nom de Trust Fund Ozu, la romancière est priée de « rentrer dans un corbillard ». Acteurs et soutiens s'offusquent contre ces menaces de mort, tandis que la chanteuse évoque le « danger et la menace » que représenterait J.K. Rowling envers les personnes transgenres.

Mais aussi le code pénitentiaire, les archives des procès Papon, Tolstoï et l'Ukraine...