Réélu pour un quatrième mandat avec 53,35 % des voix à l'issue des élections législatives, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a ressorti ses marottes habituelles : son rejet de l'Union européenne — dont son pays est pourtant membre — et son soutien à Poutine, notamment. Le même jour que les élections législatives, un référendum avait par ailleurs lieu sur l'éducation des enfants aux libertés sexuelles et de genre, sujet qui déchaine la haine de l'homme politique et de ses partisans.

Depuis plus d'une dizaine d'années désormais, les bibliothèques de l'Angleterre subissent les effets de la politique d'austérité générale du parti conservateur, avec un certain nombre de fermetures à déplorer. L'établissement de lecture publique de la ville de Milton Keynes (Buckinghamshire), la Stony Stratford Library, a échappé à cette funeste fin et a rouvert ses portes, entièrement rénové, la semaine dernière. En 2011, pour sauver ce service public, les usagers avaient eu recours à un stratagème peu commun...

À moins d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, les programmes des candidats et candidates varieront peu, et le 8 avril à minuit, la campagne électorale officielle prendra fin. Candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a avancé un programme riche en matière de culture, qui aborde plusieurs aspects du secteur du livre.

En décembre dernier, 48 employés de la librairie Filigranes de Bruxelles déposaient un dossier anonyme et collectif de demande d’intervention psychosociale auprès de l’organisme belge Securex. En cause, des cas de harcèlement moral et sexuel, ainsi que de nombreuses difficultés relationnelles avec le directeur et fondateur de l’établissement, Marc Filipson. Vendredi soir, l’affaire prenait un autre tournant : cette fois, c’est la justice qui s’empare du cas.

