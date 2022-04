Newsletters

Elle était l’invitée star d’une soirée placée sous le signe des robes Empire et de l’élégance. Conviée par J’ai Lu, la romancière Julia Quinn a conquis des millions de lecteurs avec les Chroniques de Bridgerton (trad. Léonie Speer, Cécile Desthuilliers et Edwige Hennebelle) — famille noble durant la Régence britannique. En compagnie de son éditrice américaine (si, si...) elle a savouré un passage à Paris, pour un bal exceptionnel.

Des contrats passés avec des cabinets de consultant, pour aider les ministères à prendre les bonnes décisions. Le tout avec un montant qui a plus que doublé en trois ans — et atteint près de 900 millions € en 2021, selon un rapport sénatorial du 17 mars. L’affaire McKinsey, du nom du cabinet en question, éclabousse La République en Marche, le candidat Macron et quelques autres. Rue de Valois, on fait profil bas, alors que, justement, une méthode similaire est adoptée.

L'extrême droite n'est pas particulièrement réputée pour ses affinités avec les questions culturelles, et le programme de Marine Le Pen ne déroge pas à la règle. À l'instar de celui de son collègue idéologique Éric Zemmour, il évoque surtout le patrimoine, et en particulier le bâti. Le livre et la lecture ne sont pas vraiment abordés, sauf dans le cadre scolaire.

À quelques jours de l'ouverture de la Foire du Livre de Londres, le 5 avril prochain, la manifestation décerne quelques récompenses aux acteurs du secteur du livre et de l'édition. L'éditeur japonais Hiroshi Hayakawa, président du groupe Hayakawa Publishing, reçoit ainsi le London Book Fair Lifetime Achievement Award 2022, qui salue l'ensemble de sa carrière.

