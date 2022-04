Newsletters

Pour ses 10 ans d'existence, l’Union des éditeurs de voyage indépendants (UEVI) prévoit un changement de nom ainsi qu'une nouvelle dynamique en matière de communication. L'idée étant de poursuivre l'exploration d'un territoire riche de promesses, celui de la solidarité et de l'entraide entre des acteurs « qui ne sont pas concurrents, mais complémentaires », selon Marc Wiltz, créateur de Magellan & Cie — Librairie du Voyageur, membre de l'association.

L’éditeur japonais Shueisha, connu entre autres pour son magazine de prépublication Shōnen Jump et les séries Naruto (Masashi Kishimoto), Dragon Ball (Akira Toriyama) ou One Piece (Eiichirō Oda), crée Shueisha Games et étend par la même son secteur d’activité aux jeux vidéo. Le géant nippon ouvre aujourd'hui son catalogue avec quatre titres : ONI, Ukiyo, The Tower of Children et Captain Velvet Meteor, qui sont encore en développement.

Le terrible Grippe-Sou semble de retour... Après deux films sortis au cinéma en 2017 et 2019, le roman horrifique culte de Stephen King paru en 1986, Ça (Trad. William Olivier Desmond), devrait être adapté en série. HBO Max est en effet en train de développer un prequel des oeuvres cinématographiques tirées de l'œuvre du maître de l'horreur. Un projet notamment porté par Andy Muschietti, réalisateur des deux adaptations pour le cinéma, qui sera ici à la production exécutive.

Après plusieurs documentaires et captations autour de la danse, Cédric Klapisch plonge aujourd'hui dans le grand bain avec En corps, fiction au casting directement sorti de l'Opéra de Paris. Au scénario, on retrouve Santiago Amigorena, auteur d'Une enfance laconique et de Le Ghetto intérieur, maintes fois primé. Le film, sorti en salles ce mercredi, alterne narration et intermèdes musicaux, grâce à une écriture à quatre mains.

Mais aussi une revue écossaise, les recherches frauduleuses, Prix du Livre Inter...