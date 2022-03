Newsletters

La guerre de l’information sévit sur tous les fronts. Et dans chaque camp. Contrôler les messages communiqués, endiguer la diffusion de fake news, parvenir à assurer des flux d’éléments vérifiés… Depuis que la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine, chacun se mobilise suivant ses possibilités et ses moyens d’action. Car Russes, comme Ukrainiens, ont besoin de savoir et comprendre.

ActuaLitté annonçait voilà deux semaines le retour de Gaston Lagaffe, près de 25 ans après la disparition de son créateur, André Franquin. Un retour chjez Dupuis porté par le dessinateur québécois Delaf, connu entre autres pour sa série Les Nombrils. Mais rebondissement : Isabelle Franquin, la fille du créateur de Gaston Lagaffe, a décidé de faire valoir son droit moral en justice contre ce qu'elle considère être « le plagiat de Gaston ». En réponse, les éditeurs belges brandissent les clauses d’un contrat permettant la reprise de la célèbre série.

Finalement candidat déclaré, Emmanuel Macron n'aura que peu de temps pour défendre son projet présidentiel pour un nouveau mandat. Donné gagnant par les sondages, il a livré un programme assez réduit, à peine développé, pour la culture, au cours d'une conférence.

À l'occasion du 80e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv, au sous-sol de son bâtiment inauguré en septembre 2012, le mémorial de la Shoah de Drancy présente de nouveaux trésors, les lettres d’internés des camps de Drancy et du Loiret, du Vel d’hiv à Auschwitz. C'est demain que nous partons est une exposition à découvrir du 27 mars au 22 décembre 2022, et raconte l'histoire de la Shoah différemment.

