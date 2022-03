Newsletters

Oh, les beaux jours… Cette pauvre Winnie, dans la pièce de Beckett, n’en finit plus de s’enfoncer dans le sable, sans que personne ne prête attention à elle. Avec les salons du printemps qui reviennent, et la fin du port du masque obligatoire, un mouvement de prudence se met en place. Justement pour ne pas subir le sort de Winnie, ignorée. D'autant que le cluster géant constitué lors du Festival d’Angoulême abonde dans le sens de mesures sanitaires à préserver. Des auteurs poussent en ce sens.

La municipalité de Rouen travaille à l'extension des horaires d'ouverture de ses établissements de lecture publique, afin d'honorer une promesse électorale de Nicolas Mayer-Rossignol (Parti socialiste). Mais le syndicat CGT des territoriaux de Rouen dénonce un manque de moyens, un dialogue social au point mort et une certaine opacité dans la mise en œuvre de cette extension.

La semaine dernière, Marc Filipson, directeur et fondateur de la librairie Filigranes, était accusé de harcèlement moral et sexuel par un groupe d’anciens et actuels employés de l’établissement. Une tempête médiatique en Belgique, qui l'a poussé à annoncer, ce dimanche, « faire un pas de côté » et chercher à recruter un nouveau directeur. Mais la démarche ne fait pas l'unanimité auprès des personnes concernées.

Depuis un mois maintenant les troupes russes ont envahi l’Ukraine. La direction principale des renseignements du ministère de la Défense ukrainien alerte désormais quant à la saisie des manuels d’histoire et autres ouvrages qui a démarré au sein des bibliothèques situées en territoires occupés, notamment dans les régions de Louhansk, Donetsk, Tchernihiv et Soumy. Des accusations qui font écho à celles de Vladimir Poutine la semaine passée.

