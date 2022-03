Newsletters

Anéantir, de Michel Houellebecq (Flammarion), et Moon River, de Fabcaro (6 Pieds sous terre) n'ont sans doute pas grand-chose en commun. Si ce n'est leur présentation sous un film plastique dans les librairies et autres points de vente du livre. Alors que la filière du livre se pose des questions sur son impact environnemental, cet usage du plastique est-il vraiment nécessaire ?

Le président sortant renâcle peut-être à débattre avec les candidats et candidates qui se présentent à l'élection présidentielle, mais cela n'annule pas toute forme de campagne. L'Association des bibliothécaires de France (ABF) proposait ainsi un questionnaire pour préciser les propositions en matière de lecture publique. Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, y a répondu.

Proposé par les éditions Là, Pli est une collection de quatre affiches imprimées dans la limite de 50 exemplaires chacune, numérotées, à recevoir chez soi, à afficher où l’on veut. Pli, c'est une solution pour faire le plein d’art tout en décloisonnant son esprit chaque trimestre, alors n’hésitez plus, prenez le « Pli ».

The Shining est souvent cité dans la liste des plus grands films de tous les temps, et pour cause : démonstration par excellence de la peur par insinuation, il est l'un des succès les plus retentissants de Stanley Kubrick. 42 ans après sa sortie, un coffret collector, créé par les éditions Epiphany et Rough Trade Books, prend la forme du manuscrit, quelque peu déconcertant, de Jack Torrance.

Mais aussi l'écologie et la littérature, les droits d'auteur, Hogwarts Legacy...