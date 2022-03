Newsletters

Un vaste mouvement de solidarité des professionnels des bibliothèques, des usagers et des lecteurs avait accompagné la fermeture, pendant deux jours, de la bibliothèque Louise Michel (20e arrondissement de Paris), après « plusieurs agressions » au sein de l'établissement. La mairie de Paris, après ces incidents, assure que la « question de la sécurité des équipes municipales, des établissements culturels de la Ville de Paris » est centrale.

Le moment était certainement mal choisi pour qu’une dissension surgisse au sein du patronat de l’édition. Pourtant, et au dernier moment, le Syndicat national de l’édition a refusé de signer un engagement impliquant auteurs et ministère de la Culture. Depuis mai 2021, Roselyne Bachelot avait confié à Pierre Sirinelli la mission de conduire les négociations interprofessionnelles. Et à partir de juillet 2021, une feuille de route chaotiquement tenue fut suivie. Elle vient de déraper dans un très mauvais virage.

Gaston Lagaffe sera de retour aux éditions Dupuis et ce, 25 ans après la disparition de son créateur, André Franquin. C’est le dessinateur québécois Delaf, connu entre autres pour sa série Les Nombrils, qui offrera une nouvelle salve de gaffes bien senties aux lecteurs de tout âge.

En Inde, les librairies indépendantes semblent avoir des raisons d'être en colère. Outre la concurrence des chaînes de librairies, et des géants du commerce en ligne, qu'ils soient nationaux, comme Flipkart, ou américains, comme Amazon, l'absence de soutien des grands éditeurs est pointée du doigt. Ces derniers favoriseraient les géants du commerce en ligne, comme les chaînes de librairies des grandes villes, au détriment des librairies indépendantes, déjà bien démunies face aux rabais sur les livres réalisés par ces grandes entreprises, qui profitent d'une absence de régulation du secteur.

Mais aussi des contes contemporains, l'Arcom, le salon du livre de Vannes...