Newsletters

Après l'annonce, la semaine dernière, de la sélection de l'International Booker Prize, le président du jury 2022 du prestigieux prix, Frank Wynne, a lancé un appel aux éditeurs pour la valorisation du travail des traducteurs et traductrices. Une reconnaissance qui passerait notamment par une meilleure rémunération, mais aussi une visibilité plus importante. Il exhorte également les éditeurs à proposer systématiquement aux traducteurs un pourcentage sur les ventes des livres traduits.

Après Maus, récit d'Art Spiegelman sur la Shoah, Persepolis, bande dessinée de Marjane Satrapi consacrée à la révolution islamique vue par les yeux d'une jeune fille, se trouve à son tour visée par une tentative de censure, aux États-Unis. En Pennsylvanie, au nord-est du pays, un district scolaire a décidé de « suspendre » les enseignements autour de la BD, au prétexte d'un nouvel examen de l'intérêt du titre.

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, du 17 au 20 mars, verra l'application d'un protocole portant sur la rémunération des séances de dédicaces des auteurs et autrices de bande dessinée. Un protocole supervisé par le ministère de la Culture, associant le syndicat d'auteur SNAC BD, la Sofia, le Centre national du livre, le Syndicat national de l'édition et le Syndicat des Éditeurs Alternatifs. Le Collectif AAA (Autrices Auteurs en Action) salue la mise en œuvre du protocole dès le FIBD 2022, mais annonce d'ores et déjà un bilan de son application, en particulier adressé aux structures éditoriales non signataires.

En refusant de débattre avant le premier tour des élections, en évitant meetings et confrontations avec les autres candidats, Emmanuel Macron semble mener une non-campagne. Le président sortant publiait ce week-end une vidéo promettant « un grand débat permanent » concernant les réformes, s’il est réélu. Pour autant, cela n’est pas suffisant pour un collectif d'auteurs, autrices et personnalités de la culture, qui a lancé le hashtag #PasDeDébatPasDeMandat et signe une tribune dans Libération contre le refus de débattre du président.

Mais aussi les perles du beau-livre, Miss Marvel, Lucinda Riley, la collection Nami...